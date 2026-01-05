街頭奇景！紅綠燈旁電線上「晾衣服」 當地人揭真相

記者黃國瑞／宜蘭報導

宜蘭市和睦路紅綠燈號誌旁電線上竟掛著一件衣服。（圖／翻攝畫面）

民眾昨天（4日）開車行經宜蘭市和睦路時，發現紅綠燈號誌旁電線上竟掛著一件衣服，民眾拍下影片上傳社群，並發文稱：「家裡沒地方曬衣服了嗎？」影片曝光後引起熱議。

從影片可見，民眾開車行經和睦路時，發現紅綠燈號誌旁電線上掛著一件長袖衣物，電線離地面約5公尺，離最近的民宅也至少超過10公尺以上，讓人好奇衣服怎麼會出現在電線上，是怎樣掛上去的，懷疑是被風吹落剛好掛在電線上。

網友留言「誰家的衣服離家出走啦」、「更好奇要怎麼收衣服」、「應該是從旁邊樓上住家飄下來的，到時候屋主要收衣服，看到可能傻眼」、「就想起我兒子晾在陽台（在六樓有鐵窗）的四角褲，不知道被風吹到哪裡了，有找過樓下，都但是沒有」。

廣告 廣告

當地民眾表示，應該是樓上的住戶晾衣服時被吹走剛好掛在那邊，也可能是附近一處民宅2樓的住戶，因為那家住戶有個小陽台，打開剛好前面有一隻電線，不知道是不是衣服吊在那個電線上，結果被吹到路中央上面。

更多三立新聞網報導

王陽明元旦出車禍！開保時捷肇事畫面曝光 自責道歉：我會負責

無照男開車闖總統府管制區 北院裁處罰鍰5000元

驚悚影片曝光！單車男斑馬線上被小黃撞飛 頭部重創搶救中

陸配「免費泡腳嫌水髒」！萬里大鵬足湯公園爆衝突 4人互毆掛彩進警局

