「街頭守護神」建構行動公共衛生網絡 思安助雙北奪下「健康城市」獎項

思安帶著醫護走上街頭照顧無家者，更協助雙北奪下「健康城市」獎項。（圖／思安提供）

思安慈善服務協會2022年開始，帶領醫護走上街頭，每月提供義診讓無家者得到必要的醫療照護，其主導的「街頭家醫」計劃更在今年「台灣健康城市暨高齡友善社會」評選中，協助雙北獲得「健康平等獎」與「城市夥伴獎」，思安則盼團隊織出的健康安全網能接住每位無家者，攜手打造一個更有溫度的社會。

思安表示，無家者缺乏住所、經濟支持等多種原因，往往很難有醫療的可近性。許多人患有慢性疾病卻無法追蹤、精神疾病得不到治療，小傷口可能因延誤而惡化成爲重症，更甚至無病識感，這些不僅影響個人健康，期待著返家、自力等目標更是遙遙無期。

因而從2022年開始，思安帶領醫護走上街頭，為不願就醫、不敢就醫或不能就醫的無家者提供最專業的醫療照顧，每月提供義診和分配資源，被譽為「街頭守護神」。

而在今年「台灣健康城市暨高齡友善社會」評選中，思安慈善服務協會成為雙北獲得「健康平等獎」與「城市夥伴獎」的推手，由思安慈善服務協會主導的「街頭家醫」計劃，一次次將醫療送到人的面前，這更是台灣在醫療人文上的另一大展現。

思安表示，協會積極推動健康權，靈活運用醫療及社工的專業，一步步的陪伴無家者從多種的社會排除中走向自立，這不只是醫療上的善意，更是一種扎實的公衛行動，這不只是一場場的義診，而是一張張由思安團隊編織出的健康安全網。

思安強調，在社工不間斷的外展訪視、陪伴與個案追蹤，從知道每個街友的身、心狀況，到陪伴他們走進生命的下一個選擇，正因為有思安慈善服務協會的帶頭、醫療專業的加入以及公部門協力，使得服務不再零散，而是一套真正能投入運作中的公衛系統。

