街頭拳擊賽上演! 女遭酒客推倒 男友反擊打趴3女

中部中心 / 中部綜合 報導

台中中區中山路，6日發生街頭打架糾紛，有互不認識的酒客疑似因言語起衝突，從電梯一路吵到店外，其中吳姓女子遭到對方推倒在地，同行的男友見狀反擊，把對方3名女子一個一個全都打趴在地，警方獲報到場，雙方已經結束衝突，但當街鬥毆畫面曝光，兩造雙方互告傷害。





酒客互毆！男友挺女友也出手反擊 通通送辦

酒客衝突 男友護駕 當街上演全武行 來一個打一個 兩造雙方互告傷害。（圖／社會事新聞影音）





穿著黑色裙裝的女子和對方在街頭大吵，突然藍外套女子過來，把人推倒在地，男友見狀，理智線斷裂，開始反擊，第一人先被撂倒，滾了一圈，接著穿藍衣的女子，則被揍了一拳倒地，戴帽子女子也被揍，當街上演全武行

廣告 廣告





酒客互毆！男友挺女友也出手反擊 通通送辦

台中中區街頭發生鬥毆糾紛 喝酒雙方疑言語衝突 大打出手。（圖／翻攝畫面）





事發地點在台中中山路上，6日清晨7點多，雙方疑似喝酒喝茫了，雙方在電梯內，先是發生了言語上的衝突誤會，接著一路從電梯吵到馬路上，演變成街頭拳擊場面。警方到場後，衝突已經結束，不認識的兩方人馬，疑似因為酒後衝突，打人挨打的互相提告傷害，警方將依法偵辦。





原文出處：酒客互毆！男友挺女友也出手反擊 通通送辦

更多民視新聞報導

點外送"未取餐"被退 男衝速食店堵外送員爆衝突

台中汽車美容廠7打3！ 3人討債反遭關門痛打

小紅書遭封鎖！蔣萬安竟稱「變共產黨」 律師嗆：蔣家反共也不過三代

