街頭槍響！偷車賊拒檢狂飆 警開4槍逮3人

轄區警方追捕偷車賊，但他們卻一路拒檢狂衝，直接撞到經過的轎車才停下。（圖／東森新聞）





新北市永和昨（7日）晚上傳出槍響，轄區警方追捕偷車賊，但他們卻一路拒檢狂衝，直接撞到經過的轎車才停下，員警在過程中開4槍制止，逮捕車上3名嫌犯。

員警：「下車下車。」

一聲槍響，是警方攔查前方白色轎車，員警持續戒備靠近，因為他們一路狂衝還試圖衝撞。員警大力破窗，駕駛還不乖乖就範，而其他車上乘客都被拖下車，但其中一名通緝犯就怕身分曝光，趁著員警在抓駕駛，趁機烙跑往巷子竄，員警眼尖發現，立刻追上去，把人抓回來，新北市永和7日晚上連續槍響，把居民都嚇壞。

目擊民眾：「摩托車那台先把他攔下來，開一槍開一槍以後開始，警察前面那一台，把他攔下來破窗。」

根據了解，車上3名嫌犯在竹北偷走轎車，一路開往中和，轄區員警接獲通報，尾隨並攔車，但駕駛卻拒檢狂衝，員警在中山路先是開了3槍制止，到下個路口，駕駛撞到經過的轎車卡住了，員警再開1槍，共開4槍逮人。

警方在車上搜出毒品安非他命，車上乘客還有通緝犯身分，全部帶回警局偵辦，周末警匪追逐，又有槍響，居民全都嚇了一跳。

