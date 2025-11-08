街頭殺人？日男頭部出血、右腹遭刺倒路邊 送醫宣告不治
今（8）日凌晨4時許，日本千葉縣松戶市一名男子被路人發現流血倒在路邊，緊急送醫後不治身亡。警方表示，死者右腹部有明顯刺傷，且現場附近還發現疑似兇器的物品，已將此案列為「殺人案」，成立搜查本部深入追查。
綜合《朝日新聞》與《NHK》等日媒報導，根據千葉縣警松戶警察署，當地時間凌晨4時10分左右，一名女性路過市內上本郷的街道時，赫然發現一名年長男子倒地，失去意識且頭部出血。這名路人立即撥打110報警。男子被送往醫院救治，但在約2小時後宣告不治。
據報導，案發現場位於JR常磐線北松戶車站南側的鐵路旁市道T字路口，周邊有許多商店和公寓住宅大樓。警方指出，目測年齡超過50歲的死者被發現時，身體呈正面朝上倒在路上，衣著完整無明顯凌亂跡象，但右腹部有被刃物刺傷的明顯傷口。
另外，案發現場附近發現了一把疑似兇器的刀具。警方正在確認死者身分，並對現場及周邊環境展開詳細調查，以確認案件發生的經過及可能的兇手線索。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
