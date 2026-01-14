街頭毆打恐嚇司機！大咖影帝被逮捕出事了 160萬交保挨告下場曝

記者蔡維歆／綜合報導

59歲影星基佛蘇德蘭（Kiefer Sutherland）基佛蘇德蘭是已故資深影星唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）之子。他自 1980 年代曾演過《站在我這邊》、《粗野少年族》，演藝生涯巔峰莫過於在福斯驚悚影集《24 反恐任務》中飾演強悍的傑克鮑爾（Jack Bauer），該劇曾抱走 20 座艾美獎，更讓他兩度獲封視帝。如今驚傳在週一凌晨在好萊塢街頭，涉嫌毆打並恐嚇一名共享車（Ride-share）司機。洛杉磯警方（LAPD）獲報後隨即將他逮捕。

基佛蘇德蘭是已故資深影星唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）之子。（圖／翻攝自X）

基佛蘇德蘭戲外爭議不斷，曾多次傳出酒後失控與暴力負面消息，如今再因毆打司機鬧上新聞版面，演藝形象重挫。洛杉磯警方表示，週一凌晨約12時15分，警方接獲報案指稱Sunset大道與Fairfax大道交界處發生傷害案。

初步調查嫌犯基佛蘇德蘭進入一輛共享車後與司機發生口角，隨後失控毆打對方。警方判定其行為已違反加州刑法第422條「刑事恐嚇罪」，隨即將其上銬帶回好萊塢分局。基佛蘇德蘭週一上午已支付5萬美元（約新台幣160萬元）獲得保釋，並迅速離開警局。他預計將於2月2日首度出庭應訊。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

