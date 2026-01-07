街頭毛帽男「揹博美狗」本尊竟是黃立行！消失16年反差近況流出

娛樂中心／巫旻懸報導

曾以專輯《黑的意念》奪下金曲獎「最佳國語男演唱人獎」的黃立行（Stanley），出身音樂世家，演藝背景相當深厚。他早年與哥哥黃立成、表弟林智文組成團體「L.A. Boyz」闖蕩樂壇，家族中還包括知名音樂人麻吉弟弟周立銘。黃立行一路走出鮮明風格，被不少樂迷視為台灣嘻哈音樂的重要代表人物之一。近年來他與交往多年的中國女星徐靜蕾過著低調生活，兩人穩定相伴超過17年，早已淡出螢光幕前，鮮少公開露面。不過近日黃立行意外現身，真實狀態引發粉絲熱議。

街頭毛帽男「揹著博美狗」本尊竟是黃立行！消失樂壇16年「51歲反差近況」流出

知名DJ馬克（左）在社群分享與黃立行（右）合影。（圖／翻攝自FB@歐馬克）





知名DJ馬克在社群平台曬出與黃立行的合照，也在貼文中分享巧遇心情，直言在2025年即將結束之際遇到黃立行，讓他對即將到來的2026年充滿期待，形容這將會是「強到連地心引力都拉不住的一年」畫面中，黃立行身穿一身深色休閒裝，頭戴黑色針織帽，整體造型相當低調樸實，與過往舞台上冷酷、強烈風格形成反差。他臉上帶著自然笑容，神情放鬆，看起來氣色不錯，狀態相當穩定，完全不像久未露面的「神隱人物」，反而給人一種生活步調自在、遠離鎂光燈的從容感。

特別引人注意的是，他胸前背著寵物背包，懷中抱著一隻白色博美狗，小狗乖巧探頭、神情安定，黃立行雙手自然托著，動作熟練又溫柔，流露出濃厚的生活感與親和力，也讓整張照片多了幾分溫暖氛圍。。貼文曝光後吸引大批粉絲湧入留言，有人笑稱「根本都市傳說本尊」，也有人直呼「在路上遇到一定會當場愣住」。





黃立行（左）和徐靜蕾（右）交往多年。（圖／翻攝自微博）









事實上，黃立行淡出樂壇16年，幾乎不再出現在公開場合，但感情生活始終穩定。他與徐靜蕾交往多年，兩人皆抱持不婚觀念，認為彼此的信任與陪伴遠比形式重要，也未曾承受來自家人或外界的催婚壓力，徐靜蕾過去也曾公開透露，自己在39歲時選擇赴美凍卵，為未來的人生多保留一些可能性。













原文出處：街頭毛帽男「揹著博美狗」本尊竟是黃立行！消失樂壇16年「51歲反差近況」流出

