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街頭活力扎根洛杉磯社群 臺灣塗鴉藝術插旗長灘

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】文化部駐洛杉磯臺灣書院與2026長灘塗鴉藝術節（LONG BEACH WALLS）暨ART RENZEI藝術節主辦單位Creative Class Collective攜手合作，邀請臺灣塗鴉藝術家Bamboo Yang（楊惟竹）及Huntz Liu（劉懷漢）進駐長灘進行巨幅壁畫創作，開幕典禮於當地時間6月10日舉行。近年臺灣街頭藝術陸續在北美展露頭角，繼先前在紐約布希維克街頭藝術節引發話題迴響後，盼能延續這股豐沛的臺灣創作能量，持續提升臺灣創作者的國際能見度。

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街頭活力扎根洛杉磯社群 臺灣塗鴉藝術插旗長灘

本屆藝術節共邀請來自全球7位頂尖塗鴉藝術家進駐，其中2位臺灣塗鴉藝術家，分別是活躍於高雄街頭的Bamboo Yang，首度受邀至洛杉磯創作，他所繪製的牆面位於海濱的彩虹潟湖畔（Rainbow Lagoon），因此他以天鵝構思，使壁畫與地景融為一體。另一位則是長期旅居洛杉磯的Huntz Liu，他擅長以剪裁分層的紙張為創作發想，探索事物起源與生成，傳達身為移民背景不斷演變的世界觀及創作形式，這2件作品會在長灘會議中心及長灘巨蛋附近建築牆面展示至少1年。

駐洛杉磯臺灣書院表示，街頭藝術為洛杉磯地區的重要文化象徵，就連2028洛杉磯奧運（LA28）的官方動態標誌，亦邀請多位美西塗鴉藝術家共同創作。而長灘塗鴉藝術節更是獲得全球指標性街頭藝術組織WORLD WIDE WALLS官方授權的年度盛事，是全球街頭藝術家可望登上的重要平台，期盼藉由本次合作，將臺灣藝術生命力及文創軟實力融入長灘市的街頭風景中。