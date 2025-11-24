街頭版《實境生存遊戲》上演！民眾變身 NPC 指路員 警沿線追捕棄車四散逃亡越南移工

【警政時報 江雁武/台中報導】臺中街頭日前上演一場宛如「現實版生存遊戲」的荒唐追逐戰。一輛行經北區中清路與五權路口的自小客車，因駕駛疑似看到巡邏警車後心虛，加速闖紅燈試圖擺脫追緝。警方上前攔查時，車上 5 名男子竟突然棄車拔腿狂奔，瞬間朝四個方向逃竄，場面宛如遊戲闖關般的「街頭逃亡關卡」。

臺中街頭變「生存遊戲」！移工見警心虛闖紅燈，5 人棄車四散逃亡。(圖/記者澄石翻攝)

根據臺中市警察局第二分局文正派出所指出，事件發生於近日上午 8 時許。當時警員謝宜宏在五權路上執行例行巡邏，目光掃過一部行徑閃避、反覆變換車道的自小客車，覺得形跡可疑，便示意駕駛停車接受盤查。不料駕駛竟突然加速，當場闖紅燈，試圖擺脫警方。車輛最後因被前方車陣堵住，被迫停在路中央。

警方靠近準備查驗身分時，眼前卻出現戲劇性一幕：車門同時打開，車上 5 名男子分頭逃逸，有人往巷弄衝去，有人繞過路口狂奔。由於地形複雜、巷弄眾多，員警追捕一度受阻。就在警方努力追趕之際，街邊民眾紛紛自發提供線索，加入一場「全民協尋」。

有民眾情急大喊：「往那邊跑！」「剛剛轉進右邊的巷子！」也有人用手勢遠距指示逃逸男子的位置，宛如遊戲中的 NPC（非玩家角色）密集提供提示。警方形容，當下幾乎整條街都成了最強助攻團隊，熱心民眾形成即時通報網，使逃跑者幾乎無路可逃。員警沿街接力追捕，在多方協助下迅速掌握方向，成功在數分鐘內逮獲駕駛。

經查，該名駕駛為 26 歲阮姓越南籍男子，已逾期居留長達兩年。阮姓男子向警方坦承，因害怕遭查獲而心虛逃逸，才會做出闖紅燈及棄車狂奔的舉動。警方將其帶回派出所後，依相關規定移送移民署專勤隊處理。

至於車內其餘四名男子，警方表示身分仍待釐清，將持續調閱監視器及循線追查逃逸者行蹤。警方強調，感謝民眾主動協助，展現高度公德心與機智反應，才能讓這場宛如遊戲場景般的街頭追捕迅速落幕。

中市警二分局長鍾承志表示，此案展現警民攜手合作的力量，對積極協助的民眾深表感謝。他提醒，遇到可疑人事物時，在確保自身安全的前提下，提供線索就是守護社區最強大的支援力量。警方已依相關規定，將阮姓男子移交移民署專勤隊處理，並將持續查緝相關不法移工。

整起事件雖驚險，但警方與民眾默契十足的合作，不僅迅速破案，也讓街頭宛如上演一場刺激的「實境追捕遊戲」，成為現場民眾難忘的晨間驚奇。

