街頭物理教室？少年騎YouBike「重力加速度」煞不住 女童挨撞母怒嗆「基礎物理有沒有學好」

新店裕隆城人行道日前發生少年騎車撞到幼童的意外事故。翻攝畫面

新北市新店區11月30日晚間發生少年騎乘YouBike疑似速度過快，於人行道上與1名5歲女童發生擦撞，造成臉部、頸部挫傷，女童母親當場飆罵騎車的少年速度太快，還怒嗆對方體重加上速度當然煞不住，「基礎物理有沒有學好？」最後警方跟少年家長到場，才平息這場糾紛，但少年違規在人行道騎乘自行車部分，將依法開單舉發。

這起糾紛發生在上月30日晚間9點半左右，1名15歲謝姓少年騎乘YouBike行駛於新店裕隆城的人行道上，疑似因速度過快煞車不及，自行車的菜籃撞到人行道上1名5歲顧姓女童，造成女童右臉、右頸挫傷。

廣告 廣告

女童母親見狀當場發飆，認為人行道不是給腳踏車騎的，而且少年騎乘速度過快、看到人還不煞車，怒罵少年「你騎那麼快當然煞不住啊！」、「你有沒有想過自己的體重加上速度還這樣衝」、「基礎物理有沒有學好啊？」讓一旁民眾聽聞之後懷疑女童母親是物理老師。

最後警方接獲報案後通知少年家長到場，雙方才平息這場糾紛，女童母親也自行將孩子帶到醫院就醫，後續警方依交通事故處流程受理，但少年違規於人行道上騎乘自行車，將依《道路交通管理處罰條例》開單舉發，處300至1200元罰鍰。



回到原文

更多鏡報報導

淡水上萬戶停水第4天 居民怒「人都埋在砂礫堆裡沒呼吸了」

新北環保袋NEW BAG奪年度設計獎 環保局竟掛虎尾蘭上展示 設計師氣到不想領獎

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」