街頭特技？小客車秀極限操作 半邊車身騰空「翹孤輪」連撞10機車

新北市三重區今（3日）凌晨發生一起自撞車禍，24歲蔡姓女子不慎自撞路邊，造成自小客車右側車身騰空，只靠左邊2顆車輪「翹孤輪」，但在極限操作之後，連撞路邊10部機車，所幸沒有人員傷亡，詳細肇事原因仍待調查釐清，後續警方通知10台受損車主製作訪談筆錄。

今凌晨4時55分，蔡女駕車由三重重陽路3段往4段方向行駛，行經案發地點時，疑似操控不慎，先擦撞路邊的車輛，導致蔡女轎車右側車身騰空，僅剩左邊2顆車輪繼續前進，隨後撞上停放路邊的10部機車。

警方獲報到場後，替蔡女實施酒測，其酒測值為0，有關肇事原因，警方仍需調查釐清，後續依交通事故處理流程處置，並通知遭波及車輛車主製作訪談筆錄。



