街頭狂喊「搶劫」真相反轉！150萬滿地飛 詐團內鬨3人全栽了

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台中街頭昨晚上演詐團分贓不均的衝突事件，造成現鈔撒滿一地，3名嫌犯最後都被警方逮捕。（圖／警方提供）

台中市西區街頭昨晚驚傳「搶劫」事件，一名男子抱著現金狂奔、沿路高喊求救，引發路人緊張圍堵，甚至熱心上前協助壓制嫌犯；未料警方到場調查後發現，這竟是一場詐騙集團「分贓喬不攏」引爆的荒謬鬧劇，當場將3人全數逮捕送辦。

警方指出，案發於8日晚間10時45分許，地點在向上路一段。當時26歲林姓男子與25歲李姓男子在路旁激烈拉扯，林男手抱裝有大量現金的袋子突然拔腿狂奔，還不斷大喊「搶劫！」導致現場民眾誤以為發生重大刑案，紛紛報警並協助追人。

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逃跑過程中，林男不慎跌倒，袋內現金瞬間灑落滿地，場面一度混亂。熱心民眾見狀上前協助壓制，警方隨後趕抵現場，當場將林、李兩人逮捕，並循線追查到在旁接應的19歲陳姓男子，將其查緝到案。

警方深入追查發現，整起事件其實是詐騙集團內鬨。林男擔任車手，當天南下台南向「假檢警」詐騙案被害人面交取得150萬元，隨後北上與負責收款的李男碰面交付贓款；不料李男清點後懷疑金額短少，質疑林男私吞款項，雙方當街爆發激烈衝突。

林男情急之下竟反咬一口，邊跑邊喊「搶劫」企圖脫身，卻反而引來更多關注與報警，讓整起詐騙交易曝光。當時負責開車接應的陳男見情勢失控，隨即駕車逃逸，但仍遭警方連夜追查逮捕。

警方表示，全案訊後將依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並持續追查其餘共犯、贓款流向及被害人身分，全案擴大偵辦中。

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