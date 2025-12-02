街頭現「黃金列車」！東武鐵道贈「Spacia機車頭」

今（2日）凌晨，台北街頭突然出現一節黃金列車。（圖／東森新聞）





今（2日）凌晨，台北街頭突然出現一節黃金列車，讓許多人好奇怎麼會有火車在馬路上。原來這是日本東武鐵道贈送給台鐵的展示機車頭，大批鐵道迷為了一睹風采，半夜就在馬路邊搶拍。

凌晨街頭忽然出現龐然大物，只見一節黃金列車在馬路上緩緩移動，吸睛造型吸引不少民眾圍觀。仔細一看，這可不是一般火車，上頭還能看到標誌，原來是台日雙鐵友好10周年紀念，日本東武鐵道特地贈送給台鐵的展示車廂。為了一睹真面目，許多鐵道迷半夜就守在路邊等待。

鐵道迷表示，這是日本東武的車輛送給台鐵，象徵兩國鐵道之間的交流與友誼，這次將運往台北車站展示。事實上，早在2016年，台鐵就曾將自強號彩繪成東武鐵道日光詣列車，這回東武鐵道把機車頭送來台灣，也將在北車展出，持續合力推廣鐵道魅力。

