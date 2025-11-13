街頭的希望燈 人安陪伴無家者重生的故事

▲善意成光，人安基金會照亮街頭寒士人生。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】每年11月13日是「世界善意日」，象徵以行動傳遞關懷與溫暖。人安基金會多年來走入街頭，陪伴無家者與弱勢族群，讓善意在社會每個角落發光。

62歲的李先生曾是水電工，因意外失去工作與住所，拖著傷腳流浪多年。直到鳳山平安站站長夜巡時發現他，送上熱食與物資，並協助辦理健保與身分證，讓他重新展開新生活。如今李先生成為平安站志工，用親身經驗陪伴街友，從「被幫助的人」成為「幫助別人的人」，用行動回饋社會。

人安基金會鳳山平安站長期提供防飢、防寒、防病與就業轉介等九大服務，目前推動「寒士吃飽30」公益活動，邀請民眾以行動傳愛，支持愛心年禮（每份800元）、應急紅包（600元），或每月918元的「拉一把」常年服務，讓善意持續點亮街頭每一道希望之光。（圖╱人安基金會鳳山平安站提供）