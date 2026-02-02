街頭示威中遭捕！明尼蘇達5歲孩童父子歷經10天獲釋

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

先前在街頭示威期間遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留的5歲男童利亞姆（Liam Conejo Ramos）及其父親阿德里安（Adrian Alexander ConejoArias），在被拘留10天後已獲釋返家。事件期間，拘留設施外出現抗議行動，全美也掀起輿論討論。對此，美國國土安全部（DHS）強調，ICE從未針對、也未計畫逮捕孩童。

根據《BBC》報導，德州聯邦法官弗雷德．比爾里（Fred Biery）批准父子獲釋，並直言此案是「出於卑鄙與貪婪的權力行使」。德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）在拘留期間即持續關注，指出利亞姆因遠離家人、朋友與熟悉環境，身心狀況明顯受影響。明尼蘇達州民主黨國會議員伊爾汗·歐瑪也在社群媒體上歡迎父子返家，並感謝相關人士的協助。

關於利亞姆遭拘留的經過，各方說法不一。校方人員轉述，有人指出ICE人員在利亞姆返家後要求敲門，確認屋內是否還有其他人；也有說法稱，當時校方與家屬欲將利亞姆帶走，卻遭ICE阻止。對此，ICE全面否認，並表示是「一名非法移民在逃跑時遺棄孩童」，ICE介入是為確保孩童安全；JD Vance也向媒體表達相同立場。

不過，為利亞姆一家辯護的律師馬克．普羅科施（Marc Prokosch）則指出，父子倆於2024年自厄瓜多爾入境美國時，完全依規定程序行事，不僅使用CBPOne應用程式預約，也主動向海關與邊境保護局報到，並提供所有必要資訊。律師強調，父子依法申請庇護、按時出庭，既無安全威脅，也不存在潛逃風險，根本沒有被拘留的理由。

