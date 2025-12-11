街頭藝人為護群眾安全 「移位」挨罰怒控刁難

台北信義香堤大道週末街頭藝人表演盛況中，新心劇團因表演位置與申請點位不符而遭北市文化局開罰，引發爭議。團長表示，原因是原定表演點位旁有發電機及柴油，為顧及觀眾安全才移動位置，卻在兩天內收到3張共3600元罰單，更面臨累計3點記點可能導致半年無法演出的處罰。文化局則強調，街頭藝人必須在申請的指定位置表演，否則即屬違規行為。

街頭藝人與北市文化局巡查人員起口角，因為後方發電機更換表演點位，遭挨罰。（圖／TVBS）

在台北信義香堤大道這個街頭藝人表演的熱門地點，新心劇團團長因表演位置問題與北市文化局產生衝突。根據團長描述，在6日和7日的週末，他帶著慢飛兒童在香堤大道表演雜技馬戲團時，發現原本申請的88號燈柱旁邊擺放了發電機和一桶柴油，考量觀眾安全才決定移動表演位置。

團長表示，當他正準備開始表演時，文化局巡查人員和警察突然出現要求他移回原位。他解釋道：「因為有這個發電機在這邊，有安全疑慮，所以我們才移到旁邊。那今天我們移動這邊，哪裡違法？」團長進一步表示，他的表演道具包含單輪車、大球、抬高腳單輪車以及五米長的蹺蹺板，要立即移動相當困難。

然而，文化局藝術發展科方股長表示，燈柱88號的位置並非街頭藝人可以申請的展演點位，街頭藝人可使用的申請展演點位是在88號燈柱的對面，有相關點位可以做申請。對於團長所說的發電機占用問題，文化局認為街頭藝人仍應在申請的位置表演，否則就屬於違規。

這次爭議導致新心劇團團長在兩天內被開立3張罰單，每張罰金1200元，共計3600元，對於假日出來表演的街頭藝人來說是一筆不小的負擔。更令團長憂心的是，累計3點記點可能導致他在半年內不得演出，嚴重影響生計。雖然團長認為自己是為了觀眾安全而改變表演位置，但在文化局立場，這樣的行為仍屬違規，雙方各有堅持。

