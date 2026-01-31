街頭藝人素質參差 表演恐變擾民

街頭藝人精采表演，往往吸引大小朋友目光，但隨著改為登記制後，人數暴風式成長，亂象頻傳。 （曹婷婷攝）

各縣市熱門商圈、景點常見街頭藝人表演，各類型演出雖豐富城市風情，但都以「唱歌型」占大宗，演出水平參差被質疑「根本擾民」。街頭藝人從考照制改登記制後，人數呈暴風式成長，街頭儼然淪為實驗場。

各縣市街頭藝人原多採考照制，多年前北市陳姓男子在西門町表演「書寫藝術」，因觀眾溢出申請空間，被市府處分並廢照1年，陳男不服，聲請釋憲。民國110年7月大法官作成釋字806號解釋，認定審查街頭藝人的技藝，違反憲法保障職業選擇自由、藝術表現自由精神意旨。

台南率先全國於109年將考照制改為登記制，此前全市街頭藝人僅532人，改登記制後，有效期3年，每年6、700人申請新照，扣除舊照過期者，114年持照總人數2357人，較過往考照制增加4.4倍。

多數縣市自110年起也改登記制，「申請就取得街頭藝人身分」。表演沒門檻，遑論把關品質，以致近年演出屢生亂象，除不乏「伴唱帶歌手」，走到哪唱到哪，挨轟「這也能當街頭藝人？」更頻見持照者帶音響到景區供民眾付100元唱歌，變相成「活動卡拉OK」。

台北信義區是街頭藝人熱點，當地民眾說，100公尺街道動輒2、3組人表演，聚集人潮妨礙通行，若太吵又難聽就更困擾。

台南每月有3至5件陳情，多為抱怨噪音、太難聽。文化局雖擬定停權機制，違反要點得撤照，但官員直言把關不易，因須會同場地主管單位與警方三方到場，但往往到場時人已走了。

新北市文化局坦言，表演好壞很主觀，針對街頭藝人專業發展，每年舉辦街頭藝人增能工作坊以豐富表演，涵蓋表演技巧、法規認識與公共空間互動等主題，凡持有基北北桃4市有效街頭藝人證皆可報名。

嘉義市文化公園、中央廣場鄰近文化路商圈，是街頭藝人熱點，約300餘個團體排隊申請，以唱歌為大宗，民眾投訴多，近年市府採科技監測音量，漸收成效。官員坦言，科技監測不能用來告發，只能勸導，在排解陳情與尊重表演間折衷處理，表演品質良莠，非法令可管理。