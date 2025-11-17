街頭藝人遭投訴太吵 「備分貝機自清」沒觀眾改收直播抖內

板橋雙十公園週末街頭藝人表演引發周邊住戶抗議，指控音量過大影響生活品質。這些街頭藝人雖然自備分貝機自我監控，聲稱都有遵守演出規範並在時間限制內結束表演，但仍有居民反映噪音問題。面對抗議，當事表演者已公開道歉，並表示了解可能打擾到居民安寧，當地警方也承諾會加強巡查並適時勸導。

雙十廣場周圍人士投訴街頭藝人音量大。（圖／施協源攝）

在板橋雙十廣場的週末，街頭藝人的歌聲透過音箱傳遍四周，歌曲《看著我的眼睛說》、《家後》等旋律縈繞在廣場上。然而，這樣的表演近日卻引來附近居民的不滿。有民眾日前錄下表演畫面向警方投訴，表示音量太大，聲音清楚傳到家門，影響居家生活。

實際來到現場，可以發現聽歌的觀眾其實寥寥無幾，而街頭藝人仍在賣力演唱。對於表演音量，附近民眾意見不一。有人認為「還好，不會太吵」，也有人猜測「可能是喇叭聲音比較大聲」才引起投訴。

當事街頭藝人表示，他們都會遵守規定，在晚上8點半前收工，有時甚至會提前到8點結束。他們也會隨身攜帶分貝機測試音量，根據網路規範，白天為77分貝，七點後則是62分貝，不過面對投訴，也表示「本身環境音就到60幾了，這規定需要被調整。」另一位則表示：「來這裡好幾次，那有打擾到實在是不好意思，因為他們可能家裡有一些老人家，老人家可能比較早休息。」

街頭藝人遭訴噪音致歉。（圖／施協源攝）

值得注意的是，這些街頭藝人的主要收入來源，已經從現場觀眾轉變為直播時粉絲的線上打賞。這次事件海山分局回應，他們都有派管理員巡查，如發現音量過大，會主動勸導街頭藝人調整。另外根據展演規範，新北市有126處場地可供表演，若展演音量過大，民眾可蒐集資料向環保局檢舉，經儀器判定違反標準，可開罰3000到30000元，這起事件考驗著街頭藝人如何在表演自由與避免引起民眾抗議之間取得平衡。

