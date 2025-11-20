街頭調查你投誰？民進黨台南市長初選誰出線 林俊憲、陳亭妃票數曝光

記者林昱孜／台南報導

YTR針對台南市長參選人，進行街頭調查，第一場結果出爐。（圖／街頭有派隊YT）

民進黨2026年台南市長由誰出線備受關注，目前林俊憲、陳亭妃都已經完成登記，雙方持續努力博取選民支持；近日有YTR在台南市場進行街頭調查，50人中有21人票投陳亭妃，15人支持林俊憲，謝龍介則有14人相挺，對此，林俊憲和陳亭妃也做出回應。

林俊憲對於街頭調查結果表示尊重。（圖／記者林昱孜攝影）

「是問誰？路邊走過的人？我不知道這樣算不算很精確，就路邊找人問一下，我們尊重」，林俊憲表示，會繼續努力，大家看結果，現在進入最後衝刺時間，數字都非常正面，有絕對信心。陳亭妃則表示，繼續努力、繼續加油、繼續找回每一位台南人民的感動。

林俊憲拚初選出線，提出「青年好成家3方案」。（圖／記者林昱孜攝影）

今（20）日林俊憲提出「青年好成家三方案」，希望能替台南青年、婚育中的家庭與準父母減輕壓力，未來若擔任市長，將提供2500戶婚育宅、社宅租金減免，育兒安全措施補助加碼3大政策。

林俊憲進一步說明，內政補九月推出婚育宅政策，將保留20％作為婚育家庭優先入住，最長可住滿12年，育有學齡前子女，自入住起每年減免一個月租金，育有2胎則每年只要繳10個月，另外，針對可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請育兒安全設施補助3000元，不限社宅、自宅、租屋。

大南方新矽谷進度延遲，陳亭妃要求跨部會溝通確保預算及期程。（圖／陳亭妃競選團隊提供）

「我們有台積電，有南科，如果再加上AI、運算與綠能，台南科技發展將跨出關鍵一步」，立法委員陳亭妃則於立法院經濟委員會質詢大南方新矽谷計畫預算及期程議題，多項建設進度因為去年國會刪減預算已有延宕，要求國發會立即提出完整進度報告與補強方案。

