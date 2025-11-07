街頭遇街友持剪刀作勢攻擊 女同學嚇壞求救

中部中心 ／中部綜合報導

台中有三名女學生，昨天（6日）晚間行經火車站附近的復興路，看到有人揮舞剪刀作勢攻擊，嚇得女學生衝到騎樓店家求救。店員擔心女同學安危，請學生先躲著，過了將近10分鐘，確認該名街友沒有過來，並護送學生到車站。警方獲報，依照特徵找到女街友，查扣剪刀一把，依照恐嚇公眾罪函請地檢偵辦。





"有人拿剪刀追我們！" 店家保護女同學躲店內

三名女同學走在台中復興路上 遇上女街友亮出剪刀作勢攻擊 嚇得狂奔逃跑向店家求救。（圖／翻攝畫面）





監視器畫面拍到，女學生結伴同行，走在台中復興路上，突然一名女街友，亮出一把剪刀作勢攻擊，嚇得女同學奔逃，往騎樓衝去，找了一間店家，跑到裡頭向店員求救。驚險事件發生在6日晚間6點多，女學生放學回家途中，走在路上遇到女街友，一路碎念突然拿起剪刀，追著她們的可怕狀況。還好，女同學機警向店家求救，店員見狀，立刻保護同學，把她們帶到店內躲著。

警方循線找到女街友並且查扣剪刀一把 依照恐嚇公眾罪函請地檢偵辦。（圖／翻攝畫面ˇ）





女同學嚇壞躲了10分鐘，確認人沒過來，警報解除，好心店員也幫忙護送同學到車站，警方循線找到女街友，查扣剪刀一把。社會局表示，該名女街友40多歲是彰化人，今年2月來到台中車站佇留，有造冊列管，還好這次事件，無人受傷，警方表示會加強巡邏，請同學安心。





原文出處："有人拿剪刀追我們！" 店家保護女同學躲店內

