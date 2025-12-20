街頭遇「這類持刀者」一定要跑 警方示範片曝：出手動脈就破

社會中心／徐詩詠報導

防人之心不可無！昨（19）日北市街頭發生駭人隨機砍人案，嫌犯張文在台北車站、中山施放煙霧彈，持刀隨機砍殺民眾，至今已釀多人死亡。對此，過去就有員警拍片警告，若是在街頭遇到持刀者該如何閃避，此外該員警更透露，如果遇到「利刃面對人」的持刀方式，絕對是相當清楚刀械使用方式，更直言只要1個動作，「就能輕易劃破動脈」。

張文昨日晚間在北市街頭多次行兇，丟擲煙霧彈後便對著車站內、街頭機車騎士持刀猛砍。後續更走進百貨公司內似乎意圖傷人，在警力圍捕下最終墜樓身亡。對此，有網友翻出過往警方教學民眾面對「持刀者」該如何閃避的影片。片中員警指出，如果持刀者是手握刀柄，將刀尖往前方比，代表對方是「不會使用刀的」，他續指，真正會使用刀械且易屠殺人的，會以反手方式握持刀柄，並將利刃朝外，該員警解釋：「只要持刀者用此方式把手往上抬起，就有高機率可以劃破對方動脈與筋，或是利用另一手推動刀柄的方式，往對方刺去，都是能造成巨大傷害的持刀法。

張文行兇手段相當兇殘。（圖／翻攝畫面）









該員警示範遇到持刀械者該如何應對。（圖／翻攝畫面）

該員警指出，民眾面對此情況該如何自保，可以用戰術手電筒先行閃對方眼睛，讓對方短暫無法行動後，利用空檔立刻逃離現場。多數網友看完後指出「警察這段是對的，請在各路口大力放送」、「這其實不是幹片，而是最正確無誤的方式」、「當初看到這個影片的時候還一堆人說，警察怎麼可以拍這種沒水準的幹片，但真的是要先跑啊，活下來才有後續」。













該員警稱利用強光照射對方後，應盡速逃離現場。（圖／翻攝畫面）













《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

