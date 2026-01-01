街頭遊行呼籲反思 善待動物組織強調「勿物種歧視」

為迎接 2026 年新年，國際動保組織 PETA於今（1）日元旦下午在台北信義區發起一場極具視覺衝擊的快閃行動，透過「外星人」街頭遊行，邀請民眾重新思考人類對動物的對待方式。（圖／PETA）

為迎接 2026 年新年，國際動保組織 PETA於今（1）日元旦下午在台北信義區發起一場極具視覺衝擊的快閃行動，透過「外星人」街頭遊行，邀請民眾重新思考人類對動物的對待方式。

PETA說明，透過5名全身亮綠、造型前衛的「外星人」現身街頭遊行，高舉標語「地球人，還在吃你的動物同胞！？」，以幽默又諷刺的方式，邀請民眾重新思考人類對動物的對待方式。

PETA指出，行動中，「外星人」刻意模仿人類社會對待其他動物的方式，傳達核心概念「物種歧視（speciesism）」，而物種歧視是一種只因物種不同，就認為某些生命可以被剝削、利用甚至殺害的觀念，而這正是肉品、蛋品與乳品產業中動物苦難被合理化的根本原因。

