街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非

娛樂中心／蔡佩伶報導

已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。

曾治豪坦言上了國中之後，「開始結交三教九流的朋友」，自此學會翹課、抽菸喝酒等習慣，而為了博得家人關注的曾治豪，不惜拿噴漆在家中噴上「恨」字、持刀砍家具等行為，但最終只造成反效果，還讓自己跟家人的關係更加疏離。

曾治豪透露有次偷溜出家門後，與一群朋友吃消夜時，慘被不明人士持刀狂砍，曾治豪表示當下身上大約有12、13的刀傷，尤其刺破胸腔傷勢最為嚴重，後續渾身是血，命危的曾治豪被送往醫院搶救，曾治豪回憶當時「輸血輸了12袋」共收到病危通知書2張，顯見情況十分危急。

起初曾治豪本不想讓醫生通知家人，不過隔天看見爸爸賀一航眼眶泛紅來到醫院探望，曾治豪坦言很感動，命懸一線的曾治豪被救回後，決心痛改前非，如今也多為參加公益活動。

曾治豪透露在醫院看見爸爸賀一航掉淚，才走回正途。（圖／翻攝自YouTube）

不良行為，請勿模仿！

