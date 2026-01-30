街頭驚見公然「肢解斷頭」白鼻心 新北動保處：最重可關2年

白鼻心示意圖。（示意圖／北市立動物園）

近日有一名網友稱，日前在新北市區看見有人在車庫門口宰殺動物，過去近看後發現其「被斷頭」，只剩動物身體可見。對此，新北市動保處表示，經監視器確認遭肢解的是白鼻心，正約談行為人說明，宰殺動物可處2年以下有期徒刑，併科200萬元以下罰金。

有網友日前在社群平台Threads發文稱，25日在新北市新店區中正路巷子的一樓車庫門口，看到有人在宰殺幼犬，他之後折返回去看時，發現該條狗只剩沒有頭的身軀。讓他痛批「完全沒在意路人眼光，虐狗零容忍」。

而原PO當下馬上報警，警方到現場後，對方表示宰殺的是果子狸（白鼻心）。經警方調閱監視器後，確定是果子貍，並非犬隻；該位人士於下午1點多正在肢解果子貍，但仍無法確定在肢解時，果子貍是否為活體狀態。

對此，新北市動保處表示，已通知該名男子赴動保處說明釐清情況，以釐清是否涉及違法獵捕與宰殺情事。動保處強調，白鼻心屬於一般類野生動物，非保育類，但仍不得任意獵捕，依《野生動物保育法》第49條，可處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

此外，若本案為野外獵捕活體帶回宰殺，將同時違反《動物保護法》第6條規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。宰殺動物依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元以下罰金。

