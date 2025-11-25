街頭驚見1告示！日本人感動讚「台灣人情味」 一票卻搖頭：根本縱容

日籍作家「日本人的歐吉桑」在路邊看到告示牌，認為這代表著台灣的人情味。（圖／翻攝自臉書，日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

台灣交通亂象多次登上外媒版面，甚至被評為「行人地獄」，嚴重影響國際形象。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」近日分享，自己在高雄路邊看到寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」的路牌，認為這代表著台灣人情味，讓身為日本人的他相當感動。不過，網友卻搖頭直呼「這不是人情味，這根本是縱容」。

「日本人的歐吉桑」今天（25日）在臉書粉專分享照片，並在貼文中寫下「高雄看到這路牌，真心覺得台灣人真體貼。這路牌代表台灣人的人情味吧。」只見他笑著伸出手指向黃底黑字的告示牌，上頭則寫著「駕照考驗路線，請禮讓考驗車」。

廣告 廣告

日籍作家「日本人的歐吉桑」在路邊看到告示牌，認為這代表著台灣的人情味。（圖／翻攝自臉書，日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

日籍作家提到，自己在日本從來沒看過類似的路牌，「相信日本人在台灣看到了這路牌，讓很多日本人會感動吧。不過現實跟理想是兩回事。重點是就算台灣人看到了這路牌，沒有人為新手司機手下留情吧，哈哈」。

對此，網友則持不同看法，無奈留言「考試還作弊，拿到的駕照一點都沒意義啊。這不是人情味，這根本是縱容」、「日本人看到台灣的交通只怕都嚇到哭了吧」、「是叫大家沒事閃遠一點，不要開這條路，以免被新手撞上了，害人害己」、「真不好意思，台灣人開車這點真的不太守法」、「這是保護自己啊，要不然被新手開車撞到也麻煩」、「那是委婉警告妳不想死離這條路遠一點」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了