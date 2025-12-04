街頭驚險一幕！38歲女外送員低血糖發作倒地 警秒救命全程護送

台中街頭外送女低血糖倒地巡邏警秒救命。（圖 ／翻攝畫面）

台中市豐原區驚傳驚險一幕，38歲羅姓女外送員在12月2日中午騎車行經中正路與中山路口時，突然全身抽搐，連人帶車倒在馬路上，情況一度令人擔心，幸好當時正在附近停等紅燈的豐原警分局巡邏警員錢劭恩目睹了這驚險瞬間，立刻衝上前協助，並在救護人員的指導下將羅女安全送醫，所幸羅女生命跡象穩定，已返家休養。

事發當時，錢劭恩警員表示，他看見羅女慢慢向左轉後突然倒地，機車壓在她身上，情況相當危急，他立刻下車查看，並同步通報119救護車，在等待救護車到來的過程中，路過民眾也伸出援手，將倒在地上的機車移至安全位置，避免二次意外。錢員全程在羅女身旁照護，直到救護車將她送往豐原醫院，顯現警民合作的即時救援力量。

羅女家屬透露，羅女今年曾出現類似症狀，研判與低血糖發作有關，家屬也提醒羅女，如果感到身體不適，應避免騎車上路，以免再度發生意外。對於警方及時伸出援手，家屬深表感謝，並稱錢劭恩警員的專業與迅速行動，成功避免了一場可能的交通意外悲劇。

