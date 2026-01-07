街頭驚魂一瞬間 斗六迷途老婦險夜宿街頭 員警牽手送她回家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】夜色低垂、人車穿梭的街頭，一名年邁老婦獨自佇立在國小前徘徊，步履蹣跚、神情驚惶，找不到回家的方向，稍有不慎恐釀意外。所幸熱心民眾即時通報，斗六警方迅速趕抵，以一雙溫暖的手，將迷失在街頭的長者，平安送回家的路。

斗六分局公正派出所警員魏鵬軒、黃振育日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱在轄內國小前發現一名年長婦人獨自站在路旁，神情恍惚、行動遲緩，疑似迷途。該路段車流頻繁，夜間視線不佳，民眾憂心老婦恐遭危險，立即請求警方到場協助。

廣告 廣告

員警趕抵後，發現一名黃姓老婦人因久站體力不支，臉上寫滿疲憊與不安。警方上前關心詢問時，老婦人語氣顫抖地表示「找不到回家的路」，一度情緒潰堤，顯見長時間迷失街頭已讓她身心承受極大壓力。員警隨即放慢語調、耐心傾聽，並在一旁守候，避免老婦再度走失或發生意外。

考量老婦年事已高、體力明顯透支，魏、黃兩員決定全程陪同返家，細心確認住處方向後，攙扶老婦上巡邏車護送返家。途中，員警不斷回頭查看其狀況，溫柔叮囑「慢慢來、不用急」，一句句貼心關懷，讓原本驚魂未定的老婦逐漸安下心來，也讓這段驚險的迷途旅程，最終畫下平安句點。

老婦人返抵住處後，情緒仍難掩激動，眼眶泛紅、頻頻向警方道謝，感念員警在最徬徨無助的時刻伸出援手。

分局長李宗儒表示，警察不只是治安的守護者，更是民眾生命安全最後一道防線，並呼籲家屬多留意高齡長者外出動向，如發現迷途或疑似失智長者，務必立即通報警方，共同守住每一條回家的路，避免悲劇發生。