衛報分析：格陵蘭是試金石 歐美兵戎相見不無可能

英國衛報分析，川普對保衛格陵蘭的8個歐洲國家課關稅，使得歐美衝突升高，歐美兵戎相見竟然成為外界不得不思考的情況。

格陵蘭這個人口不到5.7萬的島嶼，竟然會成為牽動美國與歐洲關係的關鍵區域，恐怕出乎各界意料。英國衛報分析，這座位在北極的島嶼，正將西方同盟推往盟友對立、規則失效的最糟情境，而俄羅斯總統普丁與大陸國家主席習近平，最有可能漁翁得利。（葉柏毅報導）

美國總統川普覬覦格陵蘭，早已不是新聞，不過最近導致歐美對立的導火線，是川普揚言，將要對8個派兵支持丹麥自治領土格陵蘭主權的北約盟國，加徵10%關稅。對歐洲而言，如果對美國退讓，則意味著承認「強權即真理」將成為國際關係新準則。

分析進一步指出，歐洲當然不會任由川普予取予求，勢必會考慮反制措施，而這將會很可能讓歐美爆發軍事對抗的風險，這在以前絕對是不可思議的事，現在竟然會被納入考慮範圍。丹麥總理佛瑞德里克森明確指出，如果美國真的對另一個北約國家動武，那麼包括北約與戰後的國際安全體系，一切都將終止了。

分析最後強調，這場衝突的核心，早已超越了土地本身。如果局勢升級，歐洲關閉美軍基地、凍結合作，也並非不可想像，這反而將美國削弱對北極的監控，損害美國自身安全。最終獲利的將是普丁與習近平，也就是西方分裂、威懾失效，地緣競逐空間隨之擴大。