衛報指美徹底孤立 讓出數兆氣候轉型投資

美國總統川普簽署行政命令退出《聯合國氣候變化綱要公約》（UNFCCC）等66個國際組織，《衛報》指出，此舉進一步確立，在全球正努力應對氣溫上升之際，美國徹底地孤立姿態。專家學者直言，在大陸逐漸成為乾淨能源產業龍頭，川普這項決定將削弱對大陸競爭力，無疑「自取滅亡」，更拱手讓出數兆元的氣候轉型投資。

川普過去多次批評氣候變遷是一場騙局，重返白宮後，他終於以該公約不符合美國利益為由退出UNFCCC。UNFCCC是國際合作應對氣候公約的基石，問世34年來獲得全球各國一致同意，美國參議院於1992年批准該公約。

川普政府在全球氣候變遷日益加劇之際，宣布退出UNFCCC引起專家學者批評，拜登政府時期的白宮國家氣候顧問麥卡錫痛批，這是一個目光短淺、令人尷尬又愚蠢的決定。此後作為全球唯一不是UNFCCC成員國的國家，川普政府正拋棄美國數十年來在氣候變遷與全球合作的領導地位。美國正喪失自身對數以兆元計投資、政策、決定的影響力。

自然資源守護委員會總裁巴普納批評，川普退出UNFCCC是「自取滅亡」，大陸正逐步成為蓬勃發展中乾淨能源產業的龍頭，此舉將削弱美國對大陸的競爭力。當全球其他國家持續轉向乾淨能源，並且採取氣候行動時，美國卻放棄自身在全球的領導地位。

身為氣候倡議者的美國前副總統高爾也說，川普政府上任以來就對氣候危機置之不理，包含退出《巴黎氣候協定》、限制溫室氣體排放數據的獲取、終止乾淨能源轉型的重要投資。他不滿，種種政策都是受到石油業的驅使，讓億萬富翁能賺到更多錢，讓地球汙染持續惡化，甚而危害全人類。