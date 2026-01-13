衛報：中國以邊境法律向歐施壓 禁台灣政治人物入境

（中央社台北13日電）英國衛報報導，據多名知情外交官和官員透露，中國一直向歐洲國家提供「法律建議」，包括引用「申根邊境法」及「維也納公約」，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境。台灣外交部表示，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。

衛報（The Guardian）13日報導，據歐洲外交官及政府部門透露，中方官員已向歐洲駐中大使館，或通過中國駐外使館直接向歐洲各國政府提出交涉，警告歐洲國家不要「踐踏中國的紅線」。

據報導，中方接觸方式不一，有的針對個別國家，有的則以多國集體方式進行；有些以書面普通照會提出，有些則透過面對面會晤。相關接觸發生於2025年11月與12月，至少部分是為回應前總統蔡英文、副總統蕭美琴與外交部長林佳龍等台灣官員此前的訪歐行程。

根據衛報看過的一份照會，中國宣稱「尊重歐洲方面在制定和實施簽證政策上的主權」，但聲稱存在「制度漏洞」，導致台灣政要頻繁訪問。

中方引用了多項歐盟法律法規，包括「申根邊境法」（Schengen Borders Code），指該法規定非歐盟國民入境的條件之一是「不得被視為對任何成員國……國際關係的威脅」。中方官員指出，允許台灣官員進入歐洲國家，將威脅該國與中國的國際關係。

在某些情況中，中方還引用了「維也納公約」（Vienna convention），或建議歐洲國家效仿聯合國的做法，禁止所有台灣人進入政府大樓。

中國外交部未回應衛報查詢。但相關照會指出，歐洲國家應拒絕台灣簽發的任何「所謂的外交護照」，並「禁止台灣人員進入歐洲尋求官方接觸與交流，踐踏中國的紅線」。

照會中寫明，中方希望歐盟機構和歐洲國家從中歐關係和雙邊關係的大局出發，做出政治決定，拒絕台灣所謂的正副總統（包括前總統）入境」，並列出了其他官員名單。

該照會列舉相關台灣官員對比利時、捷克、波蘭、荷蘭、義大利、奧地利、德國、立陶宛、丹麥、愛沙尼亞和愛爾蘭的訪問，稱這些行程「嚴重破壞了中歐關係」。

相關照會又提到蕭美琴去年11月在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會上演講，指「歐方……甚至縱容蕭美琴在歐洲議會大樓發表演講，宣揚台獨分裂主張」。

挪威和芬蘭外交部證實收到中方的「建議」。該兩國表示，對台簽證規定是由相關申根機構決定。

英國外交部發言人表示，進入英國的許可完全由英國的法律和移民規則決定，這些規則適用於來自台灣的人。

衛報引述台灣外交部表示，官員訪問歐洲「與中國完全無關，中國無權干涉」。外交部發言人表示，「相反，中國對其他國家採取各種脅迫措施，並對台灣進行武力威脅，破壞全球及印太地區的和平穩定，威脅歐盟的直接利益，這才是破壞歐洲國際關係的真正力量。中國的行為應受譴責」。

報導表示，中方針對自2011年起施行的歐洲邊境守則提出的這些「高度具體」建議，並未被歐洲國家視為具有充分的法律依據，但其中帶有警告意味的措辭，仍讓部分較小國家嚴肅對待。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1150113