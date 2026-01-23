《衛報》揭馬杜洛被捕前 委國代總統早知情承諾與川普合作

委內瑞拉代理總統羅德里格斯在馬杜洛下台前曾向美方表示，樂見馬杜洛下台。圖為羅德里格斯15日在委國首都卡拉卡斯國民議會發表就職後的國情咨文。（美聯社）



英國《衛報》22日報導，4位參與高層討論的消息人士透露，在本月初美軍突襲並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛之前，現任代理總統羅德里格斯曾和身為國會議長兄長荷黑承諾，一旦馬杜洛下台，他們將與美國總統川普政府合作。

樂見馬杜洛下台 願意處理後續局勢

報導指出，消息人士稱，1月5日接替馬杜洛（Nicolás Maduro）並宣誓就任代理總統的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）與荷黑（Jorge Rodriguez）事先透過中間人秘密向美國和卡達官員保證，他們樂見馬杜洛下台。

《衛報》獲悉，美國官員與當時仍為馬杜洛副總統的羅德里格斯之間的聯繫始於去年秋季，並在川普與馬杜洛於11月底進行一次關鍵通話後繼續進行。在那次電話中，川普堅持要求馬杜洛離開委內瑞拉，但遭馬杜洛拒絕。

12月，一位參與其中的美國消息人士告訴《衛報》，羅德里格斯告訴川普政府她已經準備好了，並表示「馬杜洛必須下台」。另一位知情人士透露：「她說，『我會配合處理任何後續情況』。」

消息人士表示，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）起初對與他們合作抱持懷疑態度，但後來逐漸相信，羅德里格斯的承諾是防止馬杜洛下台後出現混亂的最佳途徑。「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）去年10月曾報導透過卡達進行的未果談判，當時羅德里格斯提出，如果馬杜洛下台，她願意擔任過渡政府的領導人。

不敢直接發動政變 卡達也加入斡旋

不過所有消息來源都指出，羅德里格斯兄妹雖承諾在馬杜洛下台後協助美國，但他們並未同意積極幫助美國推翻馬杜洛。消息人士堅稱，羅德里格斯兄妹並無策劃政變馬杜洛，不過在去年10月，就連那些對馬杜洛態度最強硬的美國人也都表態願意與羅德里格斯兄妹合作。

對羅德里格斯而言，這是一場微妙的博弈。消息人士表示，她在提出合作方案的同時，並未同意積極背叛馬杜洛。「她很怕他」，一位熟悉事件的官員說道。

兩名熟悉談判的消息人士表示，川普的重要幕僚與羅德里格斯兄妹持續進行官方會談，例如協調每兩週一次的委內瑞拉人遣返航班。會談涉及許多亟待解決的問題，包括遣返航班的降落地點、被關押在薩爾瓦多的委內瑞拉人，以及哪些政治犯可以獲釋。

知情人士透露，羅德里格斯與卡達保持著非常密切的私人關係，卡達王室成員視她為朋友。卡達也利用與川普建立的良好關係，在秘密談判中為羅德里格斯開啟了更多管道。

消息人士稱，前川普拉丁美洲特使克拉佛‧卡羅內（Mauricio Claver-Carone）是支持羅德里格斯的關鍵人物之一，儘管他已離開川普政府，但仍對盧比歐有影響力。

