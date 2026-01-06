衛報：美國委內瑞拉衝突 對台灣意味什麼？

▲有外媒報導指出，台灣許多人並不怎麼為委內瑞拉的局勢感到擔憂，認為美國成功的軍事行動，或許會迫使北京重新思考。（示意圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球，部分評論擔心，中國是否也會如法炮製、對付。有外媒分析指出，雖然確實有不少相關討論，但在中國，輿論偏向「不認為台灣問題屬於國際法範疇」；然而在台灣，人們普遍認為，這或許會迫使北京重新思考武力犯台的可能性。

根據《衛報》報導，中國擁有14億人口和全球規模數一數二的軍隊，一直對台灣這座擁有2300萬人口的自治島嶼抱有野心，這種力量上的不平等，表面看起來，似乎與擁有世界最強軍隊的美國vs.委內瑞拉類似，但美洲大陸發生的事，未必能改變北京在台灣問題的根本想法。

首先，儘管中國一直在向其他國家施壓，要求對方承認北京對台灣的主權，但它並不認為台灣問題屬於國際法範疇，而是內政問題，所以也不存在 「因尊重國際法和國際準則，所以避免對台灣採取軍事或其他行動」，而是奉行一種「非暴力脅迫戰略」。這說法得到中國不少專家支持，他們都認為，兩岸關係不是國際關係，不受國際法約束，所以美國如何對付委內瑞拉，都與兩岸關係無關，無論從性質、方法還是目的來看，都沒有任何可比性。

台灣許多人也同樣不為委內瑞拉的局勢感到擔憂，但主要是因為相信，美國成功的軍事行動，或許會讓北京重新思考「為什麼美軍能夠像無人作戰一樣迅速進入」等問題，尤其是印巴空軍交鋒後，外界似乎都以為，中國製造的武器非常出色，但現在應該有了不同的解讀。

大西洋理事會-全球中國中心非駐地研究員宋文迪（Wen-Ti Sung）則表示，美國軍隊擁有對委內瑞拉進行「斬首打擊」的能力，特別是針對委內瑞拉主要由中國製造的防禦系統，這應該能起到威懾作用，讓北京考慮是否真要用他們的軍隊來挑戰華府。

原文連結：‘It ought to provide a deterrent’: what US action in Venezuela means for Taiwan

