《衛報》調查：Google AI摘要給錯誤醫療資訊 恐危及用戶健康

Google的AI摘要已成為許多用戶搜尋時的重要資訊來源，但英國《衛報》的調查報導發現，Google AI摘要會出現錯誤或誤導性的醫療資訊，一旦用戶誤信，可能危及健康。

Google宣稱，在搜尋結果頁面最上方顯示的「AI 摘要」是運用生成式人工智慧，針對用戶搜尋的主題提供重點資訊速覽，是「有幫助且可靠」的功能。

但《衛報》在多個醫療團體、慈善機構與專業人士提出疑慮後，揭露了多起Google AI摘要提供錯誤健康資訊的案例。

其中一個案例是，Google AI錯誤建議胰臟癌患者避免高脂食物。專家指出，這個建議與正確醫療指引完全相反，反而可能增加患者死亡風險。

英國胰臟癌協會（Pancreatic Cancer UK）的研究與倡議總監朱爾（Anna Jewell）表示，建議患者避免高脂食物「完全錯誤」，甚至可能讓患者的身體狀況惡化到無法接受治療。她表示，如果患者依搜尋結果行事，可能導致攝熱量不足、體重難以增加，因而「無法承受化療，甚至無法接受可能挽救生命的手術」。

另一個例子是，搜尋「肝臟血液檢查結果的正常範圍」時，Google AI摘要也出現誤導性資訊，只有大量數字但缺乏背景說明，也未考量患者的國籍、性別、族群或年齡差異。

英國肝臟信託基金會（British Liver Trust）執行長希利（Pamela Healy）表示，這些AI摘要「令人震驚」。她表示：「許多肝病患者在疾病晚期之前都沒有明顯症狀，因此接受檢測格外重要。但 Google AI摘要所稱的『正常值』，可能與醫學上實際認定的正常範圍存在巨大落差。」

她警告：「這很危險，因為某些患有嚴重肝病的人，可能會誤以為自己的檢測結果正常，而不去參加後續的醫療追蹤。」

Google一名發言人對此表示，許多用戶上傳的健康檢測結果是「不完整的螢幕截圖」，但Google針對「可評估的內容」所提供的AI摘要，是「連結到知名且可信任的來源」。這名發言人也建議用戶「尋求專業意見」。

隨著生成式AI模型迅速普及，外界對AI可能誤導用戶的疑慮日益升高。去年11月的一項研究發現，有多個平台的AI聊天機器人提供錯誤的理財建議。AI對於新聞摘要的準確性也令人擔憂。

英國病患資訊論壇（Patient Information Forum）主任藍道（Sophie Randall）表示，Google AI摘要「可能將不正確的醫療資訊置於網路搜尋的最上方，對民眾健康構成風險」。

