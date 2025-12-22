衛局續把關食安 擴增重金屬檢驗

南市衛生局舉辦業務成果發表會，說明今年在食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向的亮眼成果。（記者陳佳伶攝）

南市衛生局二十二日舉辦業務成果發表會，公開今年在食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向的亮眼成果，並指將新增茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析，為消費者食安把關。

衛生局成果發表以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸，由局長李翠鳳帶領各科做簡報，強調在食藥安全、醫療照護、檢驗量能和心理健康等面向都有成果，打造台南為更安心、更健康的城市。

衛生局說，食藥安全再升級方面，有一百卅三家餐飲衛生優良認證、社區藥局送藥到家：在稽核實務持續推行智慧稽查系統，截至今年已涵蓋十三大業務及五十五種電子表單；今年總計完成二萬四千多次智慧稽查，節省紙張約五萬七千張及作業時間一千一百多小時，提升稽查效率。

今年辦理十五場食安宣導說明會、舉辦食安論壇，促成產官學跨域交流；今年度有一百卅三家餐飲業者取得「餐飲衛生優良認證」。

藥事照護方面，攜手卅五家社區藥局藥師投入到宅、定點及機構的送藥服務，並辦理卅八場用藥安全宣導，提升用藥知能、守護居家健康。

衛生局說，該局持續擴增自主檢驗項目，今年達到一千三百五十三項（較去年增加二十二項），涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，都通過專業認證；新增茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，其中牡蠣物種鑑別檢驗更是六都唯一檢驗項目，明年將結合農業局全面上路，擴大檢驗量能，為消費者食安和業者權益把關。

響應中央推動「週日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」計畫，南市由永川醫院率先啟動試辦後，十一月每週看診人數約一百五十人，居六都第一。

衛生局說，積極強化社區心理衛生服務，已成立五處社區心理衛生中心，建置一里一專責制度，提供更可近的心理支持服務，同時推動「好心情健康工作坊」，與精神復健機構合作，以實務訓練協助精神康復者建立技能，包括居家整理、烘焙訓練、洗車等，協助考取證照、媒合庇護職場，強化其社會連結等。