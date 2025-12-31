衛局表揚6績優醫院 黃偉哲致敬醫護

南市府衛生局每年針對台南醫療院所辦理督導考核，廿九日頒獎表揚六家績優醫院。(南市府衛生局提供)

記者王勗∕台南報導

為促進南市醫療品質，南市府衛生局每年針對台南醫療院所辦理督導考核，廿九日頒獎表揚成醫、奇美醫、佳里奇美、柳營奇美、台南市立醫院、衛福部新營醫院等六家績優醫院。市長黃偉哲也特別感謝台南各級醫院及醫護團隊一年來對市民健康安全的守護。

南市府衛生局表示，南市今年納入醫院督導考核醫院共廿七家，另七家醫院由衛福部評鑑，本次評核範圍涵蓋醫事品質、國民保健、心理健康、藥物膳食及疾病管理五大領域經專家學者及市府各局處委員的評核，決選六家績優醫院，另也就國民健康推動方面設置十六個特別獎。

市長黃偉哲十二月廿九日出席頒獎典禮指出，在市民心中每一位醫護人員都是最優秀的，台南醫護團隊辛勞守住疫情防線，不論去年或今年，台南醫護人員都於第一時間篩檢出異常個案，成功阻擋新一波疫情的風險。而隨著癌症時鐘加快，及早診斷更顯重要，地方醫療診所肩負關鍵角色。也感謝南市醫療團隊的努力，南市府也將持續推動以病人為核心的照護模式，攜手各界再創醫療新局。

衛生局正積極推動大家醫計畫，將生活習慣諮商導入照護服務，透過醫療團隊的介入，引導病人調整日常作息與生活模式，進一步控制慢性病的病程發展。期讓醫療不僅止於醫院診間，而是深入社區與家庭，讓健康管理成為日常生活的一部分。透過委員專業的指導與各院積極的作為，也希望讓所有市民都能享有高品質的醫療服務，共創健康城市。