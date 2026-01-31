衛廣法三讀修正！鄭正鈐引中央法規標準法：中天案應適用「從新從優原則」

要聞中心/綜合報導

立法院昨三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，旨在強化新聞自由與媒體救濟程序。然而，國家通訊傳播委員會（NCC）隨即以「無回溯條款」為由，主張中天新聞台換照案並不適用新法。對此，國民黨立委鄭正鈐今（31）日於臉書發文重砲轟擊，指責 NCC 刻意混淆法律概念，企圖以行政解釋凌駕法律保障，批評此舉「是在偷換概念、刻意迴避法律原則」。

中天電視台。（圖／中天新聞）

引「從新從優原則」 鄭正鈐：程序未終結就適用

鄭正鈐指出，根據《中央法規標準法》第 18 條明確規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則上應適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，則應從優保障當事人權益。

廣告 廣告

他強調，中天新聞台換照案目前正處於「高等行政法院更審中」，救濟程序尚未終結，在法律定義下屬於「現在進行式」。鄭正鈐認為，NCC 企圖以既成事實排除新法適用，本質上是「政治性處分」而非依法行政。

痛批「先處決後審判」 阻絕行政拖延空間

鄭正鈐在文中提到，NCC 過去最令外界詬病之處，在於濫用行政強制力，在司法最終判決確定前便「粗暴拔照、關台」。這種「先處決、後審判」的作法，導致媒體即便日後勝訴，其頻位與經營權益也早已蒙受不可逆的損害。

他表示，此次衛廣法第 19 條修法的核心精神，正是為了確保「救濟實質化」。法條明定在行政爭訟終結前，業者得依原執照繼續營運，目的就是為了防止行政機關利用「行政拖延」來達成「實質封殺」的操作空間。

立委鄭正鈐。（圖／中天新聞）

反駁技術性推諉：NCC 不能只會關台不會負責

針對 NCC 提出的「沒執照如何營運」以及「頻道位置難以回復」等質疑，鄭正鈐痛批這是「倒果為因」與「選擇性無能」。他指出，立法院三讀通過的法律具備最高制度授權，既然法律規定訴訟期間得繼續經營，NCC 的職責便是依法發給臨時執照，而非以技術性理由否定法律效力。

「NCC 過去可以用一紙公文讓中天 52 台消失，如今法律明定主管機關負有回復義務，卻又推諉卸責？」鄭正鈐嚴正呼籲，行政機關的任務是「執行法律」而非「編造理由拒絕法律」，呼籲 NCC 回歸程序正義，捍衛台灣的新聞自由。

延伸閱讀

衛廣法三讀修正通過 中天聲明：台灣新聞自由的勝利！

「中天重返52台條款」三讀通過！蔡正元喊：這是恢復正義

鯊鯊主播高級酸/民主聖地街訪 宜蘭人竟想念蔡英文