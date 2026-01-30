衛廣法三讀通過 羅智強再次聲援中天新聞台：展現捍衛新聞自由決心

立法院會今（30）日進行本會期最後一天議程，下午審理《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，期間國民黨立委羅智強發言時，再次聲援《中天新聞台》，羅智強重申，今天《衛廣法》的修正，就是展現我們捍衛新聞自由的決心。

國民黨立委羅智強聲援中天新聞台。（圖／中天新聞）

今日下午審理《衛廣法》部分條文修正草案，包括刪除黨政軍投資，被投資者受罰條文、以及訴訟中媒體得持續營運等相關條文，今天院會表決，民進黨全體棄權不投票，最終藍白聯手以60票贊成比0票反對三讀通過。

國民黨立委羅智強提案，衛廣法第19條增修「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。最終表決藍白聯手以60票贊成、48票反對，三讀通過。全案表決時，民進黨全體棄權，最終以60比0三讀通過。

羅智強在發言時提到，「民進黨放開你的髒手，民進黨放開你打壓新聞、剷除異己的髒手」。今天《衛廣法》的修正，顯示的就是我們捍衛新聞自由的決心，10年政績忙忙忙，打壓新聞就是民進黨。

衛廣法三讀。（圖／中天新聞）

羅智強表示，在這次修法當中，我們開宗明義就先把《憲法》當中「捍衛新聞自由」，作為《衛廣法》的立法目的，直接將捍衛新聞自由入法。更重要的是，過去NCC成為民進黨御用東廠，找盡各種理由壓制言論、關新聞台這件事，這次我們在《衛廣法》修正當中，也特別去嚴加限制，民進黨濫用NCC去關新聞台。

羅智強說，他要回溯台灣民主發展歷程，民進黨在過去10年執政，最大的成就，就是關新聞台。民進黨一天到晚把鄭南榕放在嘴上、100%的言論自由，但今天只要你敢對執政者有異議、監督和批判，NCC就會出動。這NCC荒謬到什麼程度，它今天違法濫權、毀憲亂政、關掉新聞台，結果用的理由都被法院打臉，一而再，再而三，三而四的敗訴，創下有史以來訴訟費用最高的NCC敗訴連連，因為連法院都無法認同NCC這樣的違法亂政。

衛廣法部分修正草案三讀通過。（圖／中天新聞）

羅智強指出，至於民進黨在胡扯什麼，看看今天《衛廣法》修正，很簡單，我們要求如果今天NCC做出撤銷新聞台的處分，法院一旦判決NCC敗訴，NCC負擔回復頻道的責任，這有什麼不對？法院如果打你NCC，難道NCC不該修正它的錯嗎？結果民進黨上綱到什麼程度？又是紅媒，我還是回到一句話，中天或是任何媒體，今天觸犯《國安法》，你就用《國安法》辦它，但是有嗎？沒有，因為沒有辦法用《國安法》辦，就用你的NCC辦。新聞自由，從今天開始。

