衛廣法三讀！中天先嗨喊「重返52台」 華視發聲明：希望權益不要受到影響

中天嗨喊「重返52台」，華視發聲明說，希望權益不要受到影響。（本刊資料照）

立院昨（30）日強行三讀通過「衛星廣播電視法修正案」，這也意味著中天新聞台有望重返52台。而中天則發聲明喊，「這是台灣新聞自由的勝利」，而華視則說，「希望權益不要受到影響」。

衛廣法三讀 中天嗨喊：台灣新聞自由的勝利

國民黨日前提出「衛星廣播電視法修正案」，被外界批為「中天條款」，而就在昨日，藍白立委又用人數優勢，強行三讀通過該修正草案。NCC則說明，根據修正通過條文，沒有溯及既往規定，因此中天不適用。

不過，中天發出聲明說，這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展。中天表示，關台逾５年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派，無色覺醒。

中天稱，愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

華視：希望權益不要受到影響

目前於52台播出的華視，也發出聲明說，公司正在了解與釐清中，華視新聞資訊台為台灣唯一由公共媒體主持的新聞頻道，是依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，且獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障，「希望權益不要受到影響」。

