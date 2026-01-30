衛廣法三讀 中天可重回52頻道

立法院30日院會三讀通過攸關中天復台的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」。（姚志平攝）

藍白提案修正《衛星廣播電視法》，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，立法院會30日三讀通過。意味著原在52頻道的中天新聞，關台5年後有望重回52台。中天電視台昨發聲明，強調這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展；但NCC表示，立法院通過的最終條文並無回溯條款，中天新聞台是2020年做出不予換照的裁決，因此不適用。

立院60:0通過 政院將採救濟手段

行政院發言人李慧芝表示，立法院強行通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。

《衛星廣播電視法》修正案昨表決，民進黨全體棄權不投票，最終以60票贊成比0票反對，三讀通過，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；原頻道若為其他業者使用，主管機關應有補救措施。

中天新聞昨發聲明，表示這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展，「中天關台逾五年，中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心」。

現52頻道為華視新聞，華視昨表示：「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障」。

NCC主祕黃文哲回應，立法院通過的最終條文並無回溯條款，法律為往後適用，必須是目前正在審照或未來的案件，中天新聞台是2020年做出不予換照的裁決，因此不適用。此外，關於回復原狀及頻道位置之義務，因位置並非NCC直接擁有，實務上窒礙難行，NCC會進一步討論義務的部分。

NCC稱無回溯條款 中天不適用

黃文哲也說，根據第19條規定，NCC駁回換照申請，若業者提起訴訟，在訴訟期間仍可行使權利，但「沒有執照怎麼營業，在制度上會有問題」，不過因衛廣事業執照有效期修法後拉長至9年，近2年不會有新聞台需要換照。

三讀通過條文規定另包括，新聞台換照申請以准予換照為原則；衛廣事業及境外衛廣事業之執照有效期，從6年拉長至9年；衛星廣播電視事業變更申請案審理期程，主管機關應於3個月內完成變更設立登記事項之審查，必要時得延長3個月，並以1次為限。

立法院交通委員會去年12月22日初審衛星廣播電視法部分條文修正草案，今年1月12日、1月28日協商，朝野昨天下午再度協商，將原定交付院會表決條文減到僅剩被外界視為「中天條款」的第18條及第19條。

正式表決前，民進黨團書記長陳培瑜上台發言，大聲疾呼請藍白保證不會回溯中天電視台；國民黨立委羅智強則喊話「民進黨放開打壓新聞、剷除異己的髒手」，強調《衛廣法》的修正就是捍衛新聞自由。

在野強調 修法是捍衛新聞自由

羅智強說，這次修法直接將捍衛新聞自由入法。過去NCC成為民進黨御用東廠，找盡各種理由壓制言論、關新聞台，民進黨一天到晚把鄭南榕放在嘴上、100％的言論自由，「但今天只要有人敢對執政者有異議、監督和批判，NCC就會出動」。

民眾黨立委林國成發言時則強調，本次修法非常公正，當然要保障業者的原有權利，所以中天若經由法院判決獲勝，當然要讓它復台。

此外，這次《衛廣法》修法也修正黨政軍條款，規定政府、其捐助成立之財團法人及其受託人不得直接投資衛廣事業，擔任衛廣事業之發起人、董事、監察人或經理人，或以間接投資或其他方式達控制衛廣事業之人事、財務或業務。違反上述相關規定者，主管機關得令衛廣事業限期解職或解除控制。