衛廣法修正案三讀 購物台執照申請時間再延長

立法院會13日中午三讀通過《衛星廣播法》第64條修正案，民國104年12月18日修正之條文施行前經營他類頻道節目供應事業者，應於本法修正施行之日起4年內，依規定向主管機關申請許可。其中受惠的為購物頻道，由於該類型頻道因黨政軍條款，至今無法申請執照，因此藍綠立委皆提案，在黨政軍條款有解前，先修法替購物頻道延長執照申請時間至4年。

國民黨立委洪孟楷指出，現有利用衛星以外方式，且以一定頻道名稱的節目或廣告傳送至供公眾收視聽之播送平台的事業，如系統經營者自營之地方有線電視頻道等，按衛星廣播電視法所定義乃屬於「他類頻道節目供應事業」，自104年12月18日受衛廣法修訂納管迄今。

洪孟楷說，考量購物頻道早在衛星廣播法第64條修正施行前已經營多年，其頻道屬性與黨政軍條款欲管制之目的無涉。由於有價證券公開市場交易的不確定性，要求上市櫃公司排除黨政軍投資顯不具期待可能性，應受信賴利益保護；又地方頻道具有提供地方政府及民眾公益服務等性質，公眾視聽權益須加以維護，以免影響在地收視聽民眾之福祉。

因此，為在最小變動下解決目前業者無法申請執照之窘境，且目前經營他類頻道節目供應事業者，關於其經營期間之節目及廣告管理、權利保護已依本條第一項規定辦理，視為他類頻道節目供應事業，爰修正第64條第2項，再延長申照期限4年。13日立法院院會中，由民進黨立委許智傑等27人，及洪孟楷等22人提案修法，大會三讀通過，修正施行之日起4年內，依規定向主管機關申請許可。

