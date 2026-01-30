衛廣法修正 藍白人數優勢立院三讀通過「中天條款」

（中央社記者林敬殷台北30日電）立法院會今天三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文，藍白挾人數優勢，表決通過被外界視為「中天條款」的相關條文。三讀條文規定，新聞台換照申請以准予換照為原則；廢照或不予換照的行政訴訟終結前，原頻道可繼續營運；原頻道若為其他業者使用，主管機關應有補救措施等條文。

此外，三讀通過條文還包括，捍衛新聞自由入法；衛廣事業及境外衛廣事業之執照有效期，從6年拉長至9年；衛星廣播電視事業變更申請案審理期程，主管機關應於3個月內完成變更設立登記事項之審查，必要時得延長3個月，並以1次為限。

廣告 廣告

立法院交通委員會去年12月22日初審衛星廣播電視法部分條文修正草案，歷經今年1月12日、1月28日協商，朝野今天下午再度協商，將原定交付院會表決條文減到僅剩被外界視為「中天條款」的第18條及第19條。

表決結果，民進黨團對第18條及第19條維持現行條文的提案，以48票比60票，不敵藍白兩黨的修正動議提案。

針對換照申請的第18條，三讀條文中，藍白提案除維持持現行條文，另增訂「主管機關對於新聞台換照申請，應以准予換照為原則。」

有關執照准駁規定的第19條，三讀條文規定，經主管機關駁回換照申請之衛廣事業及境外衛廣事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。如原頻道已交由其他衛廣事業及境外衛廣事業之分公司或代理商使用，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。

駁回申請之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於申請人負回復原狀及頻道位置之義務。

國家通訊傳播委員會於2020年11月18日以中天新聞台多次違規、內控機制失靈，及持有人嚴重介入新聞製作等為由，駁回換發執照申請、不予換照，中天新聞台於同年12月12日停播。中天新聞台提起行政訴訟，訴訟仍在進行中。因此，上述條文被外界視為讓目前仍在爭訟的中天新聞台可據此復台的條文。

此外，三讀條文也規定，衛廣事業及境外衛廣事業之分公司或代理商依規定申請換照滿6個月後，主管機關仍未作成決定時，視其許可換照，主管機關不得另為其他處分，該事業得逕依相關規定申請換發執照。本法修正施行前已申請換照者，亦同。

這次修法也修正黨政軍條款，三讀條文規定，政府、其捐助成立之財團法人及其受託人不得有：一、直接投資衛廣事業；二、擔任衛廣事業之發起人、董事、監察人或經理人；三、以間接投資或其他方式達控制衛廣事業之人事、財務或業務。違反上述相關規定者，主管機關得令衛廣事業限期解職或解除控制。（編輯：林興盟）1150130