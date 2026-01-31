衛廣法修法非為中天量身定做 王鴻薇：NCC說法打臉綠委

對此，國民黨立委王鴻薇說，有部分人士稱其為「中天條款」，NCC的說法則正好可以說明，這絕對不是為中天個別電視台量身定做，重重的打了民進黨立委的臉。（本報資料照片）

立法院30日三讀《衛星廣播電視法》意味中天新聞台有望繼續使用52台，不過NCC稱由於最終條文無回溯條款，因此中天不適用。對此，國民黨立委王鴻薇說，有部分人士稱其為「中天條款」，NCC的說法則正好可以說明，這絕對不是為中天個別電視台量身定做，重重的打了民進黨立委的臉。

國民黨今舉行中常委投票，王鴻薇到台北市議會投票，被問及NCC稱由於最終條文無回溯條款，因此中天不適用時，她說這可以看出民進黨多麼會造謠，說這個是中天條款，可是根本不是，連NCC今天都說，這個法條沒有回溯條款，剛好證明並不是為特定電視台量身訂做。

她說，此法是希望NCC不要假所謂的監督之名，結果事實上現在很多的衛星廣播電視台換照，甚至有時候連換董事，都被NCC掐著脖子，造成很多的電視台必須仰政府鼻息，她認為其實還是要尊重言論自由、新聞自由，如果電視台有嚴重相關違法的事情，那自然有相關的法令可以處罰，但是不是什麼事情都要看NCC，因為NCC本來就常常有兩套標準，過去太多的例子。

王鴻薇舉例，比如同樣的置入行銷，碰到綠媒的話就輕輕放過，認為你沒有支持民進黨就開始罰你，或者掐著你的脖子不讓你換照，她強調昨天通過的法令絕對不是為中天個別電視台量身定做，NCC說法剛剛好是重重的打了民進黨立委的臉。

