衛廣法修法 徐巧芯：中天是否適用看官司結果

國民黨立委徐巧芯31日說，雖然民進黨罵聲不斷，但在最後全案表決時，綠委並沒有按下反對票，可看出此次修法是考量到整體狀況，至於中天能不能適用，她說中天正在爭訟中，接下來若官司勝訴當然就能適用新法。（本報資料照片）

立法院30日三讀《衛星廣播電視法》意味中天新聞台有望繼續使用52台，有部分人士稱其為「中天條款」，不過NCC稱由於最終條文無回溯條款，因此中天不適用。對此國民黨立委徐巧芯31日說，雖然民進黨罵聲不斷，但在最後全案表決時，綠委並沒有按下反對票，可看出此次修法是考量到整體狀況，至於中天能不能適用，她說中天正在爭訟中，接下來若官司勝訴當然就能適用新法。

國民黨今舉行中常委投票，徐巧芯到台北市議會投票，被問及《衛廣法》，她說本來就不是針對特定電視台，可以看到昨天投票的結果，雖然前面民進黨罵這麼多，但在最後全案表決時，民進黨連反對的按鈕都沒有按，只有按出席，就是代表藍白是考量整體狀況，在換照的過程當中NCC的權力過大，但是對於後續很多行政上面的處理，他們卻無能為力或是不作為，對此根本無法接受。

至於中天能不能適用，徐巧芯說，現在中天在爭訟中，如果接下來官司勝訴的話，當然就能夠適用於新法，也代表過去NCC對中天的換照處置是不公平的，但敗訴的話就沒什麼好說的，所以還是要看法院的裁決，她強調「立法委員不是法官，所以我們無從去指揮控制，或甚至是建議法官去做判決」，訴訟的部分歸訴訟，這是中天他們自己在法院裡面替自己爭取的權益，立委是從立法的角度，平衡的面對每一家新聞台，考量到電視台可能面臨到的狀況去修法。

徐巧芯強調，這並不是中天條款，但中天當然可以用公平、且適用於所有媒體的法律，尋求自己的救濟。

