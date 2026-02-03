衛廣法全綠通過？郭正亮曝「民進黨在頭痛」：賴沒救了

是否讓行政院長卓榮泰(右)再度使用「不副署」手段？郭正亮直言賴清德(左)沒辦法了。（示意圖／資料照／黃世麒攝）

在野通過《衛星廣播電視法》等修正案，傳政院研擬「不副署」反制。此外，綠營批助理費「顏寬恒條款」，藍營則推牛煦庭版本反將一軍。前立委郭正亮直指，牛煦庭版跟「顏寬恒條款」無關，總統賴清德不知道狀況就亂講話。綠委全票通過衛廣法，內部意見不一很頭痛。

民進黨批在野修《立院組織法》是掛羊頭賣狗肉，要為國會助理費除罪化，還稱此修法是「顏寬恒條款」。但牛煦庭3日接受媒體訪問時坦言，法案攻防的時候都講得非常清楚，助理加薪法案才是立院組織法修訂的核心，基本上只有比照民代支給條例明列相關性質，其他的所有內容都是在增加助理相關待遇，給予立委的補助費用仍有一大塊是給助理的工資，所以沒有任何性質、規則跟型態的改變。

郭正亮3日在《洪淑芬辣晚報》節目直呼，「那個廣播電視法，民進黨沒有投反對票，第一次看到『全綠通過』，民進黨棄權！不投票！」為什麼？因為改成9年審查一次，符合三立、民視的利益，所以綠媒沒有進場關說嗎？不然為什麼民進黨立委沒有人投反對票？

郭正亮指出，現在民進黨在頭痛，因為內部有不同意見，有人希望（政院）「不副署」，也有人認為這個事情會很嚴重。「你如果不副署，那總預算不用審了！」3月15日就見真章了。另外，那個助理費法案，最後通過的是牛煦庭的版本，牛煦庭版跟所謂「顏寬恒條款」一點關係都沒有，「這個賴清德沒有辦法，沒救了啦！他不知道狀況就亂講話，就看你敢不敢主張『不副署』！」

