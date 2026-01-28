衛廣法朝野協商關鍵條文毫無交集 最快30日表決拚三讀

立法院交通委員會日前初審完成衛星廣播電視法部分條文修正草案，包括刪除黨政軍投資，被投資者受罰條文、以及訴訟中媒體得持續營運等相關條文，均因朝野無共識，條文保留送協商。28日立法院長韓國瑜召集協商，不過朝野仍無共識，因此6條相關條文送院會處理，最快30日立法院會表決拚三讀。

立法院交通委員會日前審查衛星廣播電視法部分條文修正草案，審查會最後通過的條文包括，於第1條新增「捍衛新聞自由」，第2條有關本法用詞，增列新聞及財經頻道，第11條則將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照，從現行的有效期6年拉長至9年，境外衛星廣播電視事業代理商之執照亦拉長至9年。

剩餘條文今日韓國瑜召集協商，攸關黨政軍退出媒體的第5條，國民黨立委陳雪生等人提案，要求政府、其捐助成立之財團法人及其受託人間接持有衛星廣播電視事業之股份，合計不得超過該事業發行股份總數10％，但政府基金或國營事業因自行或委託投信機構投資而持有之股份數，不在此限。最終協商未有結論。

另外國民黨立委提案第17條，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。民進黨團總召柯建銘直言，就是中天條款，不同意，因此也無共識。

國民黨團總召傅崐萁指出，台灣是民主國家需要新聞自由，之前黨政軍退出媒體、退出軍方，國民黨都遵守完全退出，民進黨卻趁勢，比過去封建國民黨更加腐敗控制，把黑手伸入校園以及軍中，今天把NCC當作控制媒體的打手，只要跟民進黨立場相左的媒體就受到一連串檢查打壓，甚至把第四權新聞執照吊照。今天要求公開透明以及彈性，是要為台灣新聞自由留下生機。

另第18、19條，攸關換照審查，藍委主張應放寬，以維護廣電媒體自由，協商也無共識。另藍委翁曉玲提案刪除第50條，認為黨政軍投資廣電事業時，被投資者卻被處罰不合理，主張刪除罰則。不過民進黨也不同意，因此相關條文保留送院會。

此次協商民眾黨員提案修正12條之1，經協商後改為附帶決議，「為促進資訊透明及公眾參與，對於具廣大影響力之新聞及財經新聞頻道，實因公開揭露各項公共利益有關之重要資訊，以落實股權透明、財務透明、補助透明之原則，經考量衛星廣播事業、無線電視事業、有線電視事業新聞台間之衡平與公平競爭，原提案國家傳播通訊委員會應於六個月內廣泛徵詢閱聽大眾，專家學者、廣電業者之意見，並提出修法版本。」

