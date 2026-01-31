《衛廣法》三讀修正！中天有望重回52頻道 華視恐被取代急發聲明

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院日前三讀通過《衛廣法》修正案，重點包括「行政爭訟終結前得依原執照行使權利」，使中天電視可能擠下華視，重返52頻道。對此，華視今（31）日緊急發布聲明表示，華視依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，希望權益不要受到影響。

中天電視可能擠下華視，重返52頻道。（資料照）

藍白30日在立院挾人數優勢修正《衛廣法》。其中，第19條修正，行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使用，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。

廣告 廣告

該法三讀修正後，中天電視即發布聲明表示，這是台灣新聞自由的勝利，也是還中天公道的重大進展。中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派、無色覺醒、愛台灣，就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

而目前正在使用52頻道的華視今日也透過聲明表示，公司正在了解與釐清中，華視新聞資訊台為台灣唯一由公共媒體主持的新聞頻道，是依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，且獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障，希望權益不要受到影響。

更多FTNN新聞網報導

中天適用衛廣法修法？ 黃國昌：要看行政訴訟結果

藍白聯手通過衛廣法！「中天條款」闖關成功 訴訟終結前得繼續使用頻道

立院首次會期內未審總預算！行政院回應爭議修法：採合法合憲救濟手段

