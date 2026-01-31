《衛廣法》三讀過關 中天有望重回52台！華視頻道恐不保急發聲

中天有望回歸52台，華視發聲了。李政龍攝



立法院昨（1/30）日在藍白陣營席次優勢下，三讀通過《衛星廣播電視法》部分條文修正案，明定衛星廣播電視事業若換照申請遭主管機關駁回，在行政爭訟程序終結前，仍可依原執照繼續於原頻道行使播出權利。外界多半解讀，這是在替中天新聞重返52頻道鋪路，對此，現為頻道主的華視發出聲明了。

修法通過後，中天電視隨即發布聲明表達振奮，直指這是「台灣新聞自由的勝利」，也是「還中天公道的重大進展」。中天在聲明中指出，自關台至今已逾5年，未來若能重返52台，將秉持「台灣不能只有一種聲音」的理念，強調無黨無派、無色覺醒，並以台灣人民福祉為依歸，期盼在兩岸與社會議題上發揮多元監督與討論的角色。

廣告 廣告

不過，現行使用52頻道的華視新聞資訊台，也發布聲明指出，已著手了解並釐清修法後的執行方式與相關影響。華視強調，華視新聞資訊台是我國目前唯一由公共媒體主持的新聞頻道，依法申設並長期營運，期間投入大量資源，具備高度公共服務價值，也獲得觀眾肯定，其既有權益應受到保障。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭