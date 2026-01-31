衛廣法「中天條款」闖關成功！中天喊重返52台 華視新聞聲明曝

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

《衛星廣播電視法》部分條文修正案於昨（30）日由立法院以同意60票對48票棄權，全案三讀通過；而在修正重點方面，則包括業者的執照效期從6年延長為9年，而行政爭訟程序終結前，得依原執照於原頻道行使權利，對此，爭取復台52台的中天電視和目前擁有52頻道的華視新聞均發表正式聲明。

中天、華視。（圖／翻攝自Google地圖）

對於《衛廣法》部分條文修正案通過，中天電視昨晚也發表聲明，指出「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。」

廣告 廣告

而目前擁有52頻道的華視新聞資訊台，同樣也發布聲明，表示「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司立刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。」

更多FTNN新聞網報導

胡瓜續留《綜藝大集合》！還原民視合約糾紛 無奈：儘量用錢來侮辱我

胡瓜《週末最強大》首播收視出爐！他撂豪語 「只穿圍裙還送iphone17」

胡瓜確定不續約民視！《綜藝大集合》明年1月錄最後一集

