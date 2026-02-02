《衛廣法》亂修法！他揭藍白關鍵「這句」 反讓中天回不了52台

立法院會針對《公民投票法》修正草案進行投票表決，陳祖傑攝



藍白在立法院會期最後一天（1/30）挾人數優勢強行三讀通過「衛星廣播電視法」，企圖讓中天新聞台復台，不過國家通訊傳播委員會（NCC）卻以「無回溯條款」為由，宣告中天案不適用。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，國民黨立委羅智強的修法版本寫明「效力溯及既往，適用爭訟中案件」，不料藍白又在最後一刻丟出「最高機密版」，結果讓中天陷入進退兩難的局面。

張育萌昨日（2/1）在臉書發文指出，羅智強原本在衛廣法修法提案中直接寫明「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」，「中天條款」通過後，中天也歡天喜地宣布將「重返52台」，沒想到藍白在三讀前，又偷偷提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉，所以最後通過的版本又是「最高機密版」，三讀前根本沒人知道通過的內容是什麼。

張育萌指出，藍白最後通過的條文，寫法是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權利」，這跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣，簡單來說三讀通過的這個寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，又只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，卻沒有說「訴訟期間視為持有執照」。

張育萌表示，目前中天和NCC還在互告階段，新法只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，卻沒有說「訴訟期間視為持有執照」，所以NCC才在三讀後秒回「中天不適用」，並直接反問「沒有執照怎麼營業」，藍白這樣一換，害正在打官司的中天新聞台沒辦法被救回52台。

張育萌強調，就算依照藍白修的衛廣法新法，訴訟中的中天新聞台是「有權使用52台」，但執照還是被撤銷，衛廣法第6條又規定「電視台要獲發執照，才能營運」，如此一來等於衛廣法新法會害中天新聞台進入「不能營運但可以使用頻道」的窘境，「藍白真的有夠天兵，修法亂搞直接把自己友軍的中天電視台搞到進退兩難。立法院已經放寒假了。我就拉好板凳，準備來看，藍白這群法盲又要怎麼解決自己搞出來的法條悖論。」

