《衛廣法》修法無回溯中天？ 鄭正鈐舉「這條文」批NCC混淆

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台北報導

立法院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，立法委員鄭正鈐今（31）日指出，這是我國新聞自由保障制度的重要補強，然而NCC 竟在第一時間以「無回溯條款」為由，宣告中天案不適用。他表示，這樣的說法，是在偷換法律概念，刻意迴避行政法上明確的「從新從優」適用原則，混淆社會視聽。

鄭正鈐指出，根據 《中央法規標準法》第18條規定的從新從優原則，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；若舊法更有利且新法未禁止，仍應從優保障當事人。

鄭正鈐也提及，中天新聞台換照案目前正處於高等行政法院更審中，救濟程序尚未終結，只要案件仍在司法審理中，就是法律意義下的「現在進行式」；NCC若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障，這不是依法行政，而是政治性處分。

「過去 NCC 最令人詬病之處，在於濫用行政強制力。」鄭正鈐直言，在司法最終判決前即粗暴拔照、關台，這種「先處決、後審判」的惡劣作法，導致即便媒體日後勝訴，頻位與權益也早已遭到不可逆的損害。

鄭正鈐說，此次修法第19條的核心精神，就是為了確保救濟實質化，明定行政爭訟終結前，業者得依原執照繼續營運，正是要防止行政機關利用「行政拖延」達成「實質封殺」的操作空間。

鄭正鈐也說，針對NCC質疑「沒執照如何營運」，這完全是倒果為因，立法院三讀通過的法律，本身就是最明確的制度授權。當法律明定訴訟期間媒體得繼續經營時，NCC的職責是依法發給臨時執照，而不是反過來以技術性理由，否定法律效力。

「至於『頻道位置難回復』的說法，更是選擇性無能。」鄭正鈐強調，NCC 過去可以一紙公文讓中天52台消失，如今法律明定主管機關負有回復義務，卻又推諉卸責？不能只會關台，不會負責，行政機關的任務是執行法律，而不是編造理由拒絕法律。

照片來源：鄭正鈐臉書